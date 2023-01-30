Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Yasno показали, что свет у киевлян есть в среднем 80% времени 

Елена РощинаПонедельник, 30 января 2023, 22:31

На неделе с 23 по 29 января в домах киевлян в среднем отключения электроэнергии не превышали суммарно 5 часов, согласно статистике компании Yasno.  

Источник: пост гендиректора субхолдинга ДТЭК Yasno Сергея Коваленко

Прямая речь: "Продолжаем работать в графиках. На завтра имеем такие ограничения: для Киева – 1012 МВт днем, 709 МВт ночью; для Днепропетровской области – 1225 МВт днем, 1293 МВт ночью".

Реклама:

Детали: При этом Коваленко показал данные, которые свидетельствуют о равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве. 

По его словам, "ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась". 

Среднее время отключений составляет 4 ч. 50 мин, 4 ч. 51 мин и 4 ч. 58 мин для каждой группы. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Прямая речь: "Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени. Коллеги распределяют доступные объемы достаточно равномерно. Еще раз: группы рассчитываются не по количеству домов, а по мощности. На каждую подгруппу выделено 35-45 МВт".

Темы: Киевэлектроэнергияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: