В Yasno показали, что свет у киевлян есть в среднем 80% времени 

На неделе с 23 по 29 января в домах киевлян в среднем отключения электроэнергии не превышали суммарно 5 часов, согласно статистике компании Yasno.

Источник: пост гендиректора субхолдинга ДТЭК Yasno Сергея Коваленко

Прямая речь: "Продолжаем работать в графиках. На завтра имеем такие ограничения: для Киева – 1012 МВт днем, 709 МВт ночью; для Днепропетровской области – 1225 МВт днем, 1293 МВт ночью".

Детали: При этом Коваленко показал данные, которые свидетельствуют о равномерности отключений на прошлой неделе в Киеве.

По его словам, "ситуация остается стабильной и даже еще выровнялась".

Среднее время отключений составляет 4 ч. 50 мин, 4 ч. 51 мин и 4 ч. 58 мин для каждой группы.

Прямая речь: "Ориентируемся, что в среднем свет у киевлян есть 80% времени. Коллеги распределяют доступные объемы достаточно равномерно. Еще раз: группы рассчитываются не по количеству домов, а по мощности. На каждую подгруппу выделено 35-45 МВт".