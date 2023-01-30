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Прем'єр Нідерландів: Готові розглянути запити України на винищувачі, але поки їх немає

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 22:43

Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Гаазі, пише "Європейська правда" із посиланням на NOS.

"Постачання зараз немає, запитів теж немає", - заявив Рютте.

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Водночас він наголосив, що немає жодних табу на підтримку України для перемоги у війні з Росією.

"Але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо до цього дійде", - сказав Рютте про постачання винищувачів.

Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.

Теми: Нідерландиавіадопомога Українізброя
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