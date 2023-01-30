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Премьер Нидерландов: Готовы рассмотреть запросы Украины на истребители, но пока их нет

"Европейская правда"Понедельник, 30 января 2023, 23:43

Нидерланды готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей F-16, но пока такого запроса не поступало.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гааге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Поставки сейчас нет, запросов тоже нет", - заявил Рютте.

В то же время он подчеркнул, что нет никаких табу на поддержку Украины для победы в войне с Россией.

"Но это действительно был бы очень большой следующий шаг, если до этого дойдет", - сказал Рютте о поставках истребителей.

Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что "в принципе, ничего не запрещено".

Напомним премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации возможна только в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

Темы: Нидерландыавиапомощь Украинеоружие
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