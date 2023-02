США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Про це написав у Twitter журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Яриш, повідомляє "Європейська правда".

"На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - йдеться у повідомленні.

‼ VOA Ukrainian asked Biden whether the US will provide F-16s to Ukraine, @POTUS said "No".