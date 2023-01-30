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США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден

"Європейська правда"Понеділок, 30 січня 2023, 22:49
США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден
Джозеф Байден, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Про це написав у Twitter журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Яриш, повідомляє "Європейська правда".

"На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - йдеться у повідомленні.

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Телеканал Sky News також повідомив, що Байден виключив постачання винищувачів Україні.

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Також про це написало у Twitter агентство AFP.

Пізніше Яриш повідомив, що питання було поставлене, коли Джо Байден виходив з гелікоптера і на короткий час підійшов до преси, а свою відповідь він не уточнював.

"Раніше в Білому домі казали, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші розʼяснення", - написав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".

Теми: СШАдопомога Українізброяавіа
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