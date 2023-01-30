США не надаватимуть Україні винищувачі F-16 – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Про це написав у Twitter журналіст української служби "Голосу Америки" Остап Яриш, повідомляє "Європейська правда".

"На запитання нашої журналістки Юлі Ярмоленко чи нададуть США Україні винищувачі F-16, Джо Байден відповів "ні", - йдеться у повідомленні.

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‼ VOA Ukrainian asked Biden whether the US will provide F-16s to Ukraine, @POTUS said "No". — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 30, 2023

Телеканал Sky News також повідомив, що Байден виключив постачання винищувачів Україні.

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Також про це написало у Twitter агентство AFP.

Пізніше Яриш повідомив, що питання було поставлене, коли Джо Байден виходив з гелікоптера і на короткий час підійшов до преси, а свою відповідь він не уточнював.

"Раніше в Білому домі казали, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16. Спробуємо отримати детальніші розʼяснення", - написав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".