США не будут предоставлять Украине истребители F-16 – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

Об этом написал в Twitter журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш, сообщает "Европейская правда".

"На вопрос нашей журналистки Юли Ярмоленко предоставят ли США Украине истребители F-16, Джо Байден ответил "нет", - говорится в сообщении.

‼ VOA Ukrainian asked Biden whether the US will provide F-16s to Ukraine, @POTUS said "No".