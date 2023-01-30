США не будут предоставлять Украине истребители F-16 – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

Об этом написал в Twitter журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш, сообщает "Европейская правда".

"На вопрос нашей журналистки Юли Ярмоленко предоставят ли США Украине истребители F-16, Джо Байден ответил "нет", - говорится в сообщении.

‼ VOA Ukrainian asked Biden whether the US will provide F-16s to Ukraine, @POTUS said "No". January 30, 2023

Телеканал Sky News также сообщил, что Байден исключил поставки истребителей Украине.

Также об этом написало в Twitter агентство AFP.

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Позже Ярыш сообщил, что вопрос был задан, когда Джо Байден выходил из вертолета и на короткое время подошел к прессе, а свой ответ он не уточнял.

"Ранее в Белом доме говорили, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, в том числе истребителей F-16. Попробуем получить более детальные разъяснения", - написал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что "в принципе, ничего не запрещено".