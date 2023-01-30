США відправили першу партію з понад 60 Bradley в Україну – командування

Транспортне командування збройних сил США повідомило про відправку першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну.

Джерело: повідомлення командування

Деталі: У повідомленні йдеться, що партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна) в Україну.

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Відправлені Bradley "забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому".