США відправили першу партію з понад 60 Bradley в Україну – командування
Вівторок, 31 січня 2023, 00:37
Транспортне командування збройних сил США повідомило про відправку першої партії бойових машин піхоти Bradley в Україну.
Джерело: повідомлення командування
Деталі: У повідомленні йдеться, що партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна) в Україну.
Відправлені Bradley "забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії".
Що передувало: Раніше повідомлялося, що перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому".