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США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину – командование

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 00:37
фото: ustranscom

Транспортное командование вооруженных сил США сообщило об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину.

Источник: сообщение командования

Детали: В сообщении говорится, что партия в более 60 Bradley отправилась от берегов Северного Чарльстона (Южная Каролина) в Украину.

Отправленные Bradley "обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России".

Что предшествовало:Сообщалось, что первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". 

 
 

Темы: СШАвойнапомощь Украинеоружие
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