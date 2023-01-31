США отправили первую партию из более 60 Bradley в Украину – командование
Вторник, 31 января 2023, 00:37
Транспортное командование вооруженных сил США сообщило об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину.
Источник: сообщение командования
Детали: В сообщении говорится, что партия в более 60 Bradley отправилась от берегов Северного Чарльстона (Южная Каролина) в Украину.
Отправленные Bradley "обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России".
Что предшествовало:Сообщалось, что первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем".