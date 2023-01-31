Франція розгляне можливість підготовки українських пілотів винищувачів

Як повідомляє "Європейська правда", про в коментарі Politico сказав помічник міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

За даними видання, міністри оборони Франції та України мають обговорити цей запит під час телефонної розмови на цьому тижні, повідомив помічник міністра.

Водночас видання Le Figaro повідомляє, що міністр оборони України Олексій Резніков у вівторок відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою. Останній запросив його приїхати до Франції листом від 25 січня.

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Міністри обговорять обладнання, яке Франція, ймовірно, передасть Україні. Зокрема, йтиметься про засоби протиповітряної оборони.

Резніков також має відвідати компанію Thales, де йому буде представлено радар середнього радіусу дії GM 200. Він може бути інтегрований в систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Уряди Франції та Італії обговорюють можливість надання такого радару українським військам. Лекорню відвідав Рим минулої п'ятниці, щоб обговорити це питання.

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У понеділок президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".