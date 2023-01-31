Франция рассмотрит возможность подготовки украинских пилотов истребителей

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Politico сказал помощник министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

По данным издания, министры обороны Франции и Украины должны обсудить этот запрос во время телефонного разговора на этой неделе, сообщил помощник министра.

В то же время издание Le Figaro сообщает, что министр обороны Украины Алексей Резников во вторник посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой. Последний пригласил его приехать во Францию письмом от 25 января.

Реклама:

Министры обсудят оборудование, которое Франция, вероятно, передаст Украине. В частности, речь пойдет о средствах противовоздушной обороны.

Резников также должен посетить компанию Thales, где ему будет представлен радар среднего радиуса действия GM 200. Он может быть интегрирован в систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Правительства Франции и Италии обсуждают возможность предоставления такого радара украинским войскам. Лекорню посетил Рим в прошлую пятницу, чтобы обсудить этот вопрос.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что "в принципе, ничего не запрещено".