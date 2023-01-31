Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция рассмотрит возможность подготовки украинских пилотов истребителей

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 01:03
фото з twitter ЕП

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Politico сказал помощник министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

По данным издания, министры обороны Франции и Украины должны обсудить этот запрос во время телефонного разговора на этой неделе, сообщил помощник министра.

В то же время издание Le Figaro сообщает, что министр обороны Украины Алексей Резников во вторник посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой. Последний пригласил его приехать во Францию письмом от 25 января.

Министры обсудят оборудование, которое Франция, вероятно, передаст Украине. В частности, речь пойдет о средствах противовоздушной обороны.

Резников также должен посетить компанию Thales, где ему будет представлен радар среднего радиуса действия GM 200. Он может быть интегрирован в систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Правительства Франции и Италии обсуждают возможность предоставления такого радара украинским войскам. Лекорню посетил Рим в прошлую пятницу, чтобы обсудить этот вопрос.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что "в принципе, ничего не запрещено".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Франциявойнаавиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения

фото, видеоВ Краматорске ракета РФ разрушила дом, есть погибшие и раненые

Дело Халимона: НАПК выявило признаки незаконного обогащения нардепа

США могут объявить о передаче Украине дальнобойных снарядов в пятницу - WSJ

фотоДепартамент миграционной полиции "крышевал" бордели в Киеве

У экс-добровольца из Беларуси не приняли документы на жительство в Украине

Все новости...
Франция
Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для Украины
Италия и Франция договорились купить 700 ракет для ЗРК SAMP/T, который готовят Украине - СМИ
Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине ЗРК SAMP/T - Reuters
Последние новости
23:53
Эрдоган считает "рискованной" помощь Украине танками
23:31
Норвегия может передать Украине БМП CV90 - СМИ
23:20
Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче
23:01
ФБР во время обыска не нашло в доме Байдена секретных документов
22:59
видео"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения
22:49
фото, видеоВ Краматорске ракета РФ разрушила дом, есть погибшие и раненые
22:20
В Минфине рассказали, сколько средств от доноров Украине нужно ежемесячно
22:15
Министр обороны Британии отреагировал на призыв Джонсона предоставить Украине истребители
22:10
Германия может стать чистым импортером электроэнергии в течение нескольких лет – исследование
22:06
аналитикаКалендарь посадок. Как СБУ и ДБР высаживали чиновников, олигархов и экс-чиновников в первый день февраля
Все новости...