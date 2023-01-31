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Росіяни били по Сумщині з мінометів і артилерії, скидали ВОГ

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 01:55
люстративне фото з Укрінформу

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли Білопільської та Есманьської громад Сумської області, а також скидав вибухові пристрої на територію Великописарівської громади.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Було зафіксовано 18 прильотів у Білопільській та Есманьській громадах. Також росіяни скидали на територію Великописарівської громади вибухові пристрої (типу ВОГ).

По Есманьській громаді: з 10.30 був мінометний обстріл − 7 прильотів. Також був обстріл о 16.20 − 1 приліт (тип обстрілу не встановлений).

По Білопільській громаді був зафіксований артилерійський обстріл − 10 прильотів.

Крім того, на Великописарівську громаду росіяни скинули з БПЛА 8 вибухових пристроїв (типу ВОГ).

За попередніми даними, в усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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