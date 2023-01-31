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Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, сбрасывали ВОГ

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 01:55
Иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы Белопольской и Эсманьской громад Сумской области, а также сбрасывал взрывные устройства на территорию Великописаревской громады.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Было зафиксировано 18 прилетов в Белопольской и Эсманьской громадах. Также россияне сбрасывали на территорию Великописаревской громады взрывные устройства (типа ВОГ).

По Есманьской громаде: с 10.30 был минометный обстрел - 7 прилетов. Также был обстрел в 16.20 – 1 прилет (тип обстрела не установлен).

По Белопольской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел - 10  прилетов.

Кроме того, на Великописаревскую громаду россияне сбросили с БПЛА 8 взрывных устройств (типа ВОГ).

По предварительным данным, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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