Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, сбрасывали ВОГ

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 00:55
Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, сбрасывали ВОГ
Иллюстративное фото из Укринформа

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы Белопольской и Эсманьской громад Сумской области, а также сбрасывал взрывные устройства на территорию Великописаревской громады.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Было зафиксировано 18 прилетов в Белопольской и Эсманьской громадах. Также россияне сбрасывали на территорию Великописаревской громады взрывные устройства (типа ВОГ).

Реклама:

По Есманьской громаде: с 10.30 был минометный обстрел - 7 прилетов. Также был обстрел в 16.20 – 1 прилет (тип обстрела не установлен).

По Белопольской громаде был зафиксирован артиллерийский обстрел - 10  прилетов.

Кроме того, на Великописаревскую громаду россияне сбросили с БПЛА 8 взрывных устройств (типа ВОГ).

ВИДЕО ДНЯ

По предварительным данным, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: