Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Разом зі США зробимо все, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю – прем’єр Ізраїлю

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 03:18
Разом зі США зробимо все, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю – прем’єр Ізраїлю
Нетаньягу, фото ЄП

Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами зроблять усе, аби Іран не зміг отримати ядерну зброю та засобів її доставки.

Джерело: Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставки. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети".

Реклама:

Деталі: Він назвав "дуже хорошою" дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "щодо формування спільної політики", аби запобігти небезпеці.

Нетаньягу також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу.

Тому, на переконання ізраїльського прем’єра, "існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІранІзраїльСШАядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Іран
Іран "відсудив" у США $330 млн за підготовку перевороту у 1980 році
Співпраця Ірану й Росії у виробництві "Шахедів": The Washington Post знайшло докази
США спонукають Іран перестати продавати Росії дрони – ЗМІ
Останні новини
09:23
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: