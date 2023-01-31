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Разом зі США зробимо все, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю – прем’єр Ізраїлю

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 04:18
Нетаньягу, фото ЄП

Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами зроблять усе, аби Іран не зміг отримати ядерну зброю та засобів її доставки.

Джерело: Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з держсекретарем США в Єрусалимі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Наша політика та моя політика полягає в тому, щоби зробити все можливе, аби перешкодити Ірану придбати ядерну зброю та засоби її доставки. Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і США працюємо разом, також є важливим для цієї спільної мети".

Деталі: Він назвав "дуже хорошою" дискусію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном "щодо формування спільної політики", аби запобігти небезпеці.

Нетаньягу також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також "експорту агресії" Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу.

Тому, на переконання ізраїльського прем’єра, "існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї".

Теми: ІранІзраїльСШАядерна зброя
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