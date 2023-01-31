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Вместе из США сделаем все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие – премьер Израиля

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 04:18
Нетаньяху, фото ЕП

Израиль совместно с Соединенными Штатами сделают все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средств его доставки.

Источник: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Иерусалиме, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану приобрести ядерное оружие и средства его доставки. Это остается без изменений. Но очевидно, тот факт, что мы и США работаем вместе, также является важным для этой общей цели".

Детали: Он назвал "очень хорошей" дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном "по формированию общей политики", чтобы предотвратить опасность.

Нетаньяху также подчеркнул, что мир стал свидетелем варварства режима в Тегеране, в том числе в отношении собственного народа, а также "экспорта агрессии" Ираном за пределы своих границ и региона Ближнего Востока.

Поэтому, по убеждению израильского премьера, "существует общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие".

Темы: ИранИзраильСШАядерное оружие
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