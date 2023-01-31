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Борис Джонсон назвав умову, за якої не було б війни РФ в Україні

"Українська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 05:10
Борис Джонсон назвав умову, за якої не було б війни РФ в Україні
Борис Джонсон, фото Getty Images

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби Захід мав сміливість і послідовність у тому, щоб привести Україну в НАТО.

Джерело: колонка Бориса Джонсона у The Washington Post

Пряма мова: "Десятиліттями ми використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – і це закінчилося повною катастрофою.

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Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето.

І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето".

"Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій".

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"Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав – і мав численні докази цього – що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України".

Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО – якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, – то цієї повної катастрофи можна було б уникнути".

Деталі: Джонсон зазначив, що зараз підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока, 83 відсотки українців вважають, що Україна має стати членом Альянсу.

"Сьогодні українці використовують запаморочливу кількість різноманітної техніки з країн НАТО з надзвичайною майстерністю і хоробрістю… Не НАТО могло б навчати українців, як вести війну – насправді, є багато того, чого вони могли б навчити нас", – написав колишній прем’єр Британії.

Джонсон зазначає, що потрібно було наполягати на тезі, що "Кремлю немає чого боятися НАТО, тому що це оборонний альянс. Але країни-члени прийняли цю фальшиву тезу; я визнаю, що певний час і я з нею погоджувався".

Він також написав, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше".

Теми: Борис ДжонсонвійнаНАТО
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