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Борис Джонсон назвал условие, при котором не было бы войны РФ в Украине

"Украинская правда"Вторник, 31 января 2023, 06:10
Борис Джонсон, фото Getty Images

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы Запад имел смелость и последовательность в том, чтобы привести Украину в НАТО.

Источник: колонка Бориса Джонсона в The Washington Post

Прямая речь: "Десятилетиями мы использовали дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины - и это закончилось полной катастрофой.

Мы годами рассказывали украинцам, что мы проводим политику "открытых дверей" в НАТО, и что они имеют право "выбирать свою судьбу", и что Россия не должна иметь права вето.

И все это время мы недвусмысленно давали понять Москве, что Украина никогда не вступит в альянс - потому что очень многие члены НАТО сами применят свое право вето".

"Результат - худшая война в Европе за последние 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний".

"Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал - и имел многочисленные доказательства этого - что мы не очень серьезно относились к защите Украины".

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Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО - если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, - то этой полной катастрофы можно было бы избежать".

Детали: Джонсон отметил, что сейчас поддержка членства в НАТО в Украине очень высока, 83 процента украинцев считают, что Украина должна стать членом Альянса.

"Сегодня украинцы используют умопомрачительное количество разнообразной техники из стран НАТО с необычайным мастерством и храбростью... Не НАТО могло бы учить украинцев, как вести войну – на самом деле, есть много того, чему они могли бы научить нас", – написал бывший премьер Британии.

Джонсон отмечает, что нужно было настаивать на тезисе, что "Кремлю нечего бояться НАТО, потому что это оборонительный альянс. Но страны-члены приняли этот фальшивый тезис; я признаю, что некоторое время и я с ним соглашался".

Он также написал, что "украинцы должны получить все необходимое, чтобы закончить эту войну как можно скорее".

Темы: Борис ДжонсонвойнаНАТО
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