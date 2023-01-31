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У Луганську в пологових будинках окупанти розгорнули "польові шпиталі" – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 07:32
Фото zmina.info

У Луганську два пологових будинки окупанти перетворили на "польові шпиталі", де лікують російських загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників".

Деталі: За даними штабу, у місті Луганську, на території пологового будинку міської лікарні №3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули "польові шпиталі", де лікують російських військовослужбовців.

"У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів", – повідомляють у Генштабі.

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Теми: Луганськокупаціявійна
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