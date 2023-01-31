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В Луганске в роддомах оккупанты развернули "полевые госпитали" – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 07:32
Фото zmina.info

В Луганске два роддома оккупанты превратили в "полевые госпитали", где лечат российских захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков".

Детали: По данным штаба, в городе Луганске, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, оккупанты развернули "полевые госпитали", где лечат российских военнослужащих.

"В связи с использованием противником двух роддомов для лечения раненых россиян в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", - сообщают в Генштабе.

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Темы: Луганскоккупациявойна
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