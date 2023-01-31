Ворог вдарив з важкої артилерії по громаді у Нікопольському районі
Вівторок, 31 січня 2023, 07:53
Вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук
Пряма мова: "Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів".
Деталі: Внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач.
Обстеження територій обстрілу триває, зазначив Лукашук і додав, що люди не постраждали.