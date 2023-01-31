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Ворог вдарив з важкої артилерії по громаді у Нікопольському районі

Ольга Глущенко Вівторок, 31 січня 2023, 07:53
наслідки обстрілів, фото Лукашука

Вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова: "Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів".

Деталі: Внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач.

Обстеження територій обстрілу триває, зазначив Лукашук і додав, що люди не постраждали.

Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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