Ворог вдарив з важкої артилерії по громаді у Нікопольському районі

Вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова: "Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів".

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Деталі: Внаслідок обстрілів три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач.

Обстеження територій обстрілу триває, зазначив Лукашук і додав, що люди не постраждали.