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Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде в Никопольском районе

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 06:53
Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде в Никопольском районе
последствия обстрелов, фото Лукашука

Ночью российская армия нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь: "Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов".

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Детали: В результате обстрелов три частных жилых дома повреждены, также задело две хозяйственные постройки и линии электропередач.

Обследование территорий обстрела продолжается, отметил Лукашук и добавил, что люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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