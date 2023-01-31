Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде в Никопольском районе
Вторник, 31 января 2023, 06:53
Ночью российская армия нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук
Прямая речь: "Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов".
Реклама:
Детали: В результате обстрелов три частных жилых дома повреждены, также задело две хозяйственные постройки и линии электропередач.
Обследование территорий обстрела продолжается, отметил Лукашук и добавил, что люди не пострадали.
ВИДЕО ДНЯ