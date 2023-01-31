Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде в Никопольском районе

Ночью российская армия нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь: "Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов".

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Детали: В результате обстрелов три частных жилых дома повреждены, также задело две хозяйственные постройки и линии электропередач.

Обследование территорий обстрела продолжается, отметил Лукашук и добавил, что люди не пострадали.