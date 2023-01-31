Захисники за добу знищили близько 850 окупантів
Вівторок, 31 січня 2023, 07:14
Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів, 6 378 бойових броньованих машин, 2 197 артилерійських систем та 1 951 безпілотник.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,
- танків – 3 201 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,
- артилерійських систем – 2 197 (+1) од,
- РСЗВ – 454 (+1) од,
- засобів ППО – 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,
- крилатих ракет – 796 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,
- спеціальної техніки – 200 (+1) од.
Дані уточнюються.