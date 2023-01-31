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Захисники за добу знищили близько 850 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 31 січня 2023, 08:14
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила 127 500 солдатів, 6 378 бойових броньованих машин, 2 197 артилерійських систем та 1 951 безпілотник.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 201 (+0) од,
  • бойових броньованих машин – 6 378 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2 197 (+1) од,
  • РСЗВ – 454 (+1) од,
  • засобів ППО – 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951 (+4) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 048 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 200 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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