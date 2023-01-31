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Защитники за сутки уничтожили около 850 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 31 января 2023, 08:14
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 127 500 солдат, 6 378 боевых бронированных машин, 2 197 артиллерийских систем и 1 951 беспилотник.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 127 500 (+850) человек ликвидировано,
  • танков – 3 201 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 378 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 2 197 (+1) ед,
  • РСЗО – 454 (+1) ед,
  • средств ПВО – 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 048 (+7) ед,
  • специальной техники – 200 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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