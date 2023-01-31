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Окупанти гатили по Харківщині: у Вовчанську вбили цивільного

Ірина БалачукВівторок, 31 січня 2023, 08:49
Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото ілюстративне з Telegram Синєгубова

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів Харківської області 30 січня.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості".

Деталі: За словами голови ОВА, у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції, у Куп'янську – зруйнований об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджені приватні житлові будинки.

Синєгубов відзначив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії – українські захисники тримають свої позиції і завдають ворогу відчутних втрат.  

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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