Оккупанты били по Харьковской области: в Волчанске убили гражданского

Последствия российских ударов по Харьковской области. Фото иллюстративное из Telegram Синегубова

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов Харьковской области 30 января.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечую, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести".

Детали: По словам главы ОВА, в Волчанске повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции, в Купянске – разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

Синегубов отметил, что на линии соприкосновения продолжаются боевые действия – украинские защитники держат свои позиции и наносят врагу ощутимые потери.