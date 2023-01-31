Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты били по Харьковской области: в Волчанске убили гражданского

Ирина БалачукВторник, 31 января 2023, 07:49
Оккупанты били по Харьковской области: в Волчанске убили гражданского
Последствия российских ударов по Харьковской области. Фото иллюстративное из Telegram Синегубова

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов Харьковской области 30 января.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечую, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Реклама:

В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести".

Детали: По словам главы ОВА, в Волчанске повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции, в Купянске – разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

Синегубов отметил, что на линии соприкосновения продолжаются боевые действия – украинские защитники держат свои позиции и наносят врагу ощутимые потери.   

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Харьковская область
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: