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Танки з Норвегії можуть бути в Україні до кінця березня

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 08:58
Танки Leopard 2 у Норвегії. Фото ілюстративне Getty Images

Норвегія відправить бойові танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше, найімовірніше – в кінці березня 

Про це заявив у понеділок міністр оборони країни в інтерв'ю AFP, повідомляє "Європейська правда".

Стосовно кількості танків Осло наразі не називає точне число.

"Ми ще не визначилися з кількістю", – сказав міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

Норвегія перебуває у списку кількох європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні. 

Скандинавська держава має на озброєнні 36 танків Leopard 2.

Раніше Грам уточнював, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.

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ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.

Теми: Норвегіядопомога Українітанки
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