Танки из Норвегии могут быть в Украине до конца марта

Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего – в конце марта.

Об этом заявил в понедельник министр обороны страны в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".

Относительно количества танков Осло пока не называет точное число.

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"Мы еще не определились с количеством", – сказал министр обороны Бьорн Ариль Грам.

Норвегия находится в списке нескольких европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине.

Скандинавское государство имеет на вооружении 36 танков Leopard 2.

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Ранее Грамм уточнял, что это будут Leopard 2A4 – та же модификация, которую передаст Украине Польша.

СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2.