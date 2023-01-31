Танки из Норвегии могут быть в Украине до конца марта
Вторник, 31 января 2023, 07:58
Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего – в конце марта.
Об этом заявил в понедельник министр обороны страны в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".
Относительно количества танков Осло пока не называет точное число.
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"Мы еще не определились с количеством", – сказал министр обороны Бьорн Ариль Грам.
Норвегия находится в списке нескольких европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине.
Скандинавское государство имеет на вооружении 36 танков Leopard 2.
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Ранее Грамм уточнял, что это будут Leopard 2A4 – та же модификация, которую передаст Украине Польша.
СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2.