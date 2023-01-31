МЗС вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про Крим

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив, що Крим нібито ніколи більше не буде Україною.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", - сказав речник.

МЗС вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України, зазначив Ніколенко.

"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", - додав речник МЗС.

Президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими заявами, закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.