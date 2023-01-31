Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про Крим

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 10:37
олег ніколенко, фото з його соцмереж

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив, що Крим нібито ніколи більше не буде Україною.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", - сказав речник.

МЗС вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України, зазначив Ніколенко.

"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", - додав речник МЗС.

Президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими заявами, закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХорватіяКримУкраїнапрезидент
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія: війна і санкції підірвали роль Росії як надійного експортера зброї

Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico

Росія набуває рис диктатури – The Economist

фото, доповнено о 06:20Ракетний удар по Краматорську: 2 загиблих, 8 госпіталізовано

відео"Плідний день": Зеленський прокоментував обшуки і звільнення

фото, відеоУ Краматорську ракета РФ зруйнувала будинок, є загиблі й поранені

Усі новини...
Хорватія
Президент Хорватії: Захід відняв у Сербії Косово, але Крим більше ніколи не буде Україною
Скандальний президент Хорватії заявив, що "російські і американські танки горять однаково"
Влада Хорватії підтвердила, що яхта підсанкційного російського олігарха залишила країну
Останні новини
10:04
Британці пожертвували 400 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні
09:43
Федрезерв США знову підвищив ставку, але лише на чверть відсотка
09:39
Українські військові прибули до Німеччини для навчання на ЗРК Patriot
09:37
ЗМІ дізнались, про що брехатиме Путін у своєму посланні
09:16
Британія: війна і санкції підірвали роль Росії як надійного експортера зброї
08:56
США не повідомляли союзникам, що блокуватимуть відправку винищувачів F-16 в Україну – ЗМІ
08:39
фото Удар росіян по Краматорську: кількість жертв зросла
08:22
Пентагон не вірить у здатність України повернути Крим найближчим часом – Politico
08:09
Захисники за добу знищили понад 600 окупантів і 5 ворожих артилерійських систем
07:59
Мін’юст Грузії не бачить причин переводити Саакашвілі у реанімацію
Усі новини...