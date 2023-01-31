Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД считает неприемлемым высказывание президента Хорватии о Крыме

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 09:37
МИД считает неприемлемым высказывание президента Хорватии о Крыме
олег николенко, фото из его соцсетей

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который заявил, что Крым якобы никогда больше не будет Украиной.

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", - сказал спикер.

Реклама:

МИД считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины, отметил Николенко.

"Мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватский народ за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - добавил спикер МИД.

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, призвал не сравнивать ситуацию Косова с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ХорватияКрымУкраинапрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Хорватия
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: