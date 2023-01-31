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МИД считает неприемлемым высказывание президента Хорватии о Крыме

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 10:37
олег николенко, фото из его соцсетей

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который заявил, что Крым якобы никогда больше не будет Украиной.

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства", - сказал спикер.

МИД считает неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины, отметил Николенко.

"Мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватский народ за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - добавил спикер МИД.

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, призвал не сравнивать ситуацию Косова с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

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Темы: ХорватияКрымУкраинапрезидент
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