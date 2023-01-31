По всій Україні оголошували повітряну тривогу через МіГ-31К у Росії

В усіх областях України 31 січня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа alerts.in.ua, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в телеефірі

Деталі: Тривога почали ширитися Україною приблизно об 11.14.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в прямому ефірі 24 телеканалу зазначив, що швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал" (наразі - з території Росії -ред.).

Оновлено: Приблизно за пів години повітряну тривогу було скасовано.