По всій Україні оголошували повітряну тривогу через МіГ-31К у Росії
Вівторок, 31 січня 2023, 10:19
В усіх областях України 31 січня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа alerts.in.ua, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в телеефірі
Деталі: Тривога почали ширитися Україною приблизно об 11.14.
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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в прямому ефірі 24 телеканалу зазначив, що швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал" (наразі - з території Росії -ред.).
Оновлено: Приблизно за пів години повітряну тривогу було скасовано.
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