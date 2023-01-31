По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К в России
Вторник, 31 января 2023, 10:19
Во всех областях Украины 31 января объявлялась воздушная тревога.
Источник: карта alerts.in.ua, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в телеэфире
Детали: Тревога начали распространяться по Украине примерно в 11.14.
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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в прямом эфире 24 телеканала отметил, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал" (сейчас - с территории России -ред.).
Обновлено: Примерно через полчаса воздушная тревога была отменена.
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