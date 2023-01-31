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Науседа: Треба припинити проводити червоні лінії і дати Україні необхідну зброю

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 10:57

Країни НАТО повинні припинити малювати червоні лінії і поставити Україні будь-яку зброю, якої вона потребує.

На цьому наполіг президент Литви Гітанас Науседа  в інтерв'ю LRT у понеділок увечері, повідомляє "Європейська правда".

"Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами, західними країнами, демократіями, а терористичною державою Росія, яка намагається провести їх через страх і погрози. І вона намагається їх нав'язати", - сказав він.

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Науседа зазначив, що в питанні України вже перейдено низку червоних ліній.

"Я говорю не тільки про танки. Колись табу, червоною лінією був і статус кандидата на вступ до ЄС. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що буде надсилати лише бронежилети, каски і тому подібне, але не зброю. Але ця червона лінія також була пройдена досить давно", - сказав президент.

"Цей Рубікон перейдено, тому я дуже сподіваюся, що ця червона лінія - якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує тільки в наших головах - також буде перейдена", - сказав він, маючи на увазі прохання Києва про винищувачі та ракети далекого радіуса дії.

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"Тому що винищувачі і ракети далекого радіуса дії є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось-ось станеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань", - сказав Науседа.

"Тому моя відповідь на ваше запитання - ці червоні лінії мають бути перетнуті", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більше важкого озброєння від союзників по НАТО, в тому числі винищувачів і ракет дальнього радіуса дії, щоб протистояти російському вторгненню.

У понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Між тим, президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".

Теми: УкраїназброяНАТОЛитва
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