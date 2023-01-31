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Науседа: надо прекратить проводить красные линии и дать Украине необходимое оружие

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 11:57

Страны НАТО должны прекратить рисовать красные линии и поставить Украине любое оружие, в котором она нуждается.

На этом настоял президент Литвы Гитанас Науседа в интервью LRT в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда".

"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократиями, а террористическим государством Россия, которая пытается провести их через страх и угрозы. И она пытается их навязать", - сказал он.

Науседа отметил, что в вопросе Украины уже перейден ряд красных линий.

"Я говорю не только о танках. Когда-то табу, красной линией был и статус кандидата на вступление в ЕС. Я это хорошо помню. Даже когда, скажем, началась война, Германия сначала категорически заявила, что будет присылать только бронежилеты, каски и тому подобное, но не оружие. Но эта красная линия также была пройдена достаточно давно", - сказал президент.

"Этот Рубикон перейден, поэтому я очень надеюсь, что эта красная линия - если она действительно существует, а я думаю, что она существует только в наших головах - также будет перейдена", - сказал он, имея в виду просьбу Киева об истребителях и ракетах дальнего радиуса действия.

"Потому что истребители и ракеты дальнего радиуса действия являются важной военной помощью, и на этом решающем этапе войны, когда вот-вот произойдет переломный момент, жизненно важно, чтобы мы действовали без промедлений", - сказал Науседа.

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"Поэтому мой ответ на ваш вопрос - эти красные линии должны быть пересечены", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше тяжелого вооружения от союзников по НАТО, в том числе истребителей и ракет дальнего радиуса действия, чтобы противостоять российскому вторжению.

В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что "в принципе, ничего не запрещено".

Темы: УкраинаоружиеНАТОЛитва
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