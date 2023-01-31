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Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 10:59

Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну, заявили міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі в Будапешті, підкресливши свою тісну співпрацю.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Міністри під час спільної пресконференції заявили, що позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні чітка і обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації.

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Салай-Бобровницький заявив, що Угорщина "буде на боці миру", надаючи гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від війни. "Тісна співпраця буде найбільш важливою, оскільки"ми живемо в небезпечний час", - сказав він.

За словами Таннер, найбільша небезпека полягає в тому, що війна може поширитися на Європу, і це буде не лише звичайна війна, але й взаємодія з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому.

"Наслідки відчуваються не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас", - сказала Таннер.

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Минулого року кількість прохань про притулок в Австрії потроїлася - до 108 490 заявок, що робить її країною ЄС з найбільш різким зростанням в цілому. Тим часом в Угорщині було зареєстровано найменше заявок - всього 46. Таннер не згадала той факт, що Угорщина відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Орбан на зустрічі з журналістами в Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну, як Афганістан.

Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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