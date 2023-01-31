Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие в Украину

Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие в Украину, заявили министр обороны Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницки на встрече в Будапеште, подчеркнув свое тесное сотрудничество.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Министры во время совместной пресс-конференции заявили, что позиция Австрии и Венгрии относительно войны в Украине четкая, и обе страны не отправляют оружие в зону конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Салай-Бобровницкий заявил, что Венгрия "будет на стороне мира", оказывая гуманитарную помощь пострадавшим от войны беженцам. "Тесное сотрудничество будет наиболее важным, поскольку "мы живем в опасное время", - сказал он.

По словам Таннер, самая большая опасность состоит в том, что война может распространиться на Европу, и это будет не только обычная война, но и взаимодействие с гибридной войной и увеличением миграции в целом.

"Последствия ощущаются не только в Австрии, но и в Венгрии. В конце концов маршруты пролегают через нашу соседнюю страну к нам", - сказала Таннер.

В прошлом году количество просьб об убежище в Австрии утроилось – до 108 490 заявок, что делает ее страной ЕС с наиболее резким ростом в целом. Между тем в Венгрии было зарегистрировано меньше всего заявок - всего 46. Таннер не упомянула тот факт, что Венгрия отказывается регистрировать соискателей убежища вопреки законодательству ЕС.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину, как Афганистан. .

После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.