Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому – Буданов

Начальник головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов вважає, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: Буданов у інтерв’ю Washington Post, головне управління розвідки

Деталі: Буданов вважає відновлення наступу з Білорусі малоймовірним. За його словами, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.

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Глава ГУР також додав, що "ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

На запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов зазначив: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться".

Пряма мова: "Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться.

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Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають".