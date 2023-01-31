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Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой – Буданов

Алена МазуренкоВторник, 31 января 2023, 11:07
Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Начальник главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов считает, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Буданов в интервью Washington Post, главное управление разведки

Детали: Буданов считает возобновление наступления из Беларуси маловероятным. По его словам, такой шаг может свидетельствовать лишь о намерении отвлечь и разделить силы обороны.

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Глава ГУР также добавил, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

На вопрос, считает ли он, что заход украинских войск в оккупированный Крым побудит президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов отметил: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится".

Прямая речь: "Это тактика запугивания. Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к распаду россии. И они это очень хорошо знают".

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Темы: КрымразведкаБудановдеоккупация
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