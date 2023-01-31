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Застрелив, розчленував і підпалив: вирахували окупанта з РФ, який убив цивільного

Валентина РоманенкоВівторок, 31 січня 2023, 12:08
фото СБУ

Правоохоронці ідентифікували російського військового, який убив фермера під час окупації Куп‘янщини Харківіської області.

Джерело: пресслужба СБУ Харківщини та прокуратура Харківської області

Деталі: Воєнним злочинцем виявився 35-річний громадянин Росії, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ, мешканець Курської області Віталій Піддубний.

Загарбнику заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Встановлено, що на окупованих українських територіях цей злочинець спільно з іншими російськими солдатами займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2022 року Піддубний разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у село Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік родом із Закарпатської області, якого односельці ласкаво називали "Вуйком" за його патріотичні настрої.

Військовий вийшов з автівки та сказав власнику фермерського господарства підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки.

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Під час розмови з українцем російський солдат убив беззбройного чоловіка пострілом у голову.

Потім убивця намагався приховати сліди свого злочину. Він відрубав від мертвого тіла українця голову та усі кінцівки, після чого переніс тіло потерпілого до автівки, на якій він приїхав, облив бензином і підпалив.

Відрубані частини тіла нелюд приховав в іншому місці, яке наразі невідоме, зазначають в СБУ.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Теми: воєнні злочиниСБУХарківська область
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