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Застрелил, расчленил и поджег: вычислили оккупанта из РФ, который убил гражданского

Валентина РоманенкоВторник, 31 января 2023, 11:08
Застрелил, расчленил и поджег: вычислили оккупанта из РФ, который убил гражданского
фото СБУ

Правоохранители идентифицировали российского военного, который убил фермера во время оккупации Купянщины Харьковской области.

Источник: пресс-служба СБУ Харьковщины и прокуратура Харьковской области

Детали: Военным преступником оказался 35-летний гражданин России, военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ, житель Курской области Виталий Поддубный.

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Захватчику заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

Установлено, что на оккупированных украинских территориях этот преступник совместно с другими российскими солдатами занимался поиском лиц, которые свободно выражают проукраинскую позицию.

Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2022 года Поддубный вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в село Безмятежное Купянского района, владельцем которого был мужчина родом из Закарпатской области, которого односельчане ласково называли "Вуйком" за его патриотические настроения.

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Военный вышел из машины и сказал владельцу фермерского хозяйства подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля.

Во время разговора с украинцем российский солдат убил безоружного мужчину выстрелом в голову.

Затем убийца пытался скрыть следы своего преступления. Он отрубил от мертвого тела украинца голову и все конечности, после чего перенес тело потерпевшего к машине, на которой он приехал, облил бензином и поджег.

Отрубленные части тела изверг скрыл в другом месте, которое пока неизвестно, отмечают в СБУ.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Темы: военные преступленияСБУХарьковская область
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