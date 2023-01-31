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На Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів – WP

Альона Мазуренко Вівторок, 31 січня 2023, 13:17
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

На керівника української розвідки Кирила Буданова, за словами близької до нього людини, було скоєно щонайменше 10 замахів. 

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "За словами людини, близької до Буданова, на нього було скоєно щонайменше 10 замахів. У 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно".

Деталі: Повідомляється, що Буданов живе у своєму офісі, веде обережний спосіб життя і рідко з'являється на людях.

Зазначається, що в кабінеті глави ГУР цілодобово грає класична музика. В кутку захована зброя, а на столі лежать набої.

Буданов залишається мішенню для Кремля, адже після вибуху на Кримському мосту в жовтні Москва назвала винуватцями агентів ГУР на чолі з головою.

Стрімкий злет Буданова до рівня одного з наймолодших генералів в історії України прискорився у серпні 2016 року, коли підполковник Федеральної служби безпеки Росії був убитий у Криму.

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Вважалося, що Буданов був одним з українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і пізніше він був нагороджений українським "Орденом мужності" за нерозголошені операції.

У 2020 році, коли йому було лише 34 роки, його призначили головою ГУР.

Буданов не підтверджує і не заперечує операцію або свою участь у ній: "Щось сталося... І після цього почалися всі замахи на моє життя".

Теми: розвідкаУкраїнавійна
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