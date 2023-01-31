На Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений – WP

На руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, по словам близкого к нему человека, было совершено по меньшей мере 10 покушений.

Источник: The Washington Post

Дословно: "По словам человека, близкого к Буданову, на него было совершено не менее 10 покушений. В 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно".

Детали: Сообщается, что Буданов живет в своем офисе, ведет осторожный образ жизни и редко появляется на людях.

Отмечается, что в кабинете главы ГУР круглосуточно играет классическая музыка. В углу спрятано оружие, а на столе лежат патроны.

Буданов остается мишенью для Кремля, ведь после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Москва назвала виновниками агентов ГУР во главе с главой.

Стремительный взлет Буданова до уровня одного из самых молодых генералов в истории Украины ускорился в августе 2016 года, когда подполковник Федеральной службы безопасности России был убит в Крыму.

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Считалось, что Буданов был одним из украинских спецоператоров, работавших в тылу врага, и позже он был награжден украинским "Орденом мужества" за неразглашаемые операции.

В 2020 году, когда ему было всего 34 года, его назначили главой ГУР.

Буданов не подтверждает и не отрицает операцию или свое участие в ней: "Что-то произошло... И после этого начались все покушения на мою жизнь".