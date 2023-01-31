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У Броварах на засіданні міськвиконкому меру та іншим чоловікам вручили повістки

Ірина БалачукВівторок, 31 січня 2023, 14:07
У Броварах на засіданні міськвиконкому меру та іншим чоловікам вручили повістки
Ігор Сапожко. Скриншот з відео

31 січня у Броварах, що на Київщині, під час засідання виконавчого комітету міської ради вручили повістки до військкомату меру міста Ігорю Сапожку та іншим присутнім чоловікам.

Джерело: місцеві пабліки у Facebook, видання "Трибуна Бровари", Сапожко у Telegram

Деталі: Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки загалом 9 чоловікам.

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Вони мають прийти до військкомату уточнити облікові дані та пройти медкомісію.

Пряма мова Сапожка: "Наші працівники вже проходили медкомісію. Але знову нас запросили на звірення обліку військової служби. Тому, дійсно, буду йти до військкомату для того, щоб звірити певні обліки і знову пройти відповідні комісії, якщо у цьому є потреба. Будемо виконувати те, що сьогодні державі потрібно".

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Деталі: Мер Броварів додав, що він раніше вже отримував повістку, ходив до військкомату і навіть проходив медкомісію.

Також повідомляється, що повістки отримали старости сіл Княжичі та Требухів Артем Мороз та Андрій Цахло.

Вони заявили, що підуть на військово-лікарську комісію та задля уточнення даних і закликають усіх, хто отримав повістки, наслідувати їхній приклад.

Загалом повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

Для довідки: Після отримання повістки потрібно упродовж 48 годин прийти в Центр комплектування. При собі треба мати документи, які посвідчують особу.

Оновлено: По обіді 31 січня Сапожко повідомив, що вже відвідав військкомат

Пряма мова Сапожка: "Повідомляю, що до військкомату я прибув вже сьогодні (31 січня – ред.) та повторно пройшов звірку облікових даних. Тож, наказ наших військових виконав".
  
 

Теми: Броваривійнавійськовий облік
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