В Броварах на заседании горисполкома мэру и другим мужчинам вручили повестки

31 января в Броварах Киевской области, во время заседания исполнительного комитета городского совета вручили повестки в военкомат мэру города Игорю Сапожко и другим присутствующим мужчинам.

Источник: местные паблики в Facebook, издание "Трибуна Бровары", Сапожко в Telegram

Детали: Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 мужчинам.

Они должны прийти в военкомат уточнить учетные данные и пройти медкомиссию.

Мер Броварів Сапожко отримав повістку на виконкомі міської ради. Відео з місцевих пабліків pic.twitter.com/vJdP7DGN7K — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 31, 2023

Прямая речь Сапожко: "Наши работники уже проходили медкомиссию. Но снова нас пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому, действительно, буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты и снова пройти соответствующие комиссии, если в этом есть необходимость. Будем выполнять то, что сегодня государству нужно".

Детали: Мэр Броваров добавил, что он ранее уже получал повестку, ходил в военкомат и даже проходил медкомиссию.

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Также сообщается, что повестки получили старосты сел Княжичи и Требухов Артем Мороз и Андрей Цахло.

Они заявили, что пойдут на военно-врачебную комиссию и для уточнения данных и призывают всех, кто получил повестки, последовать их примеру.

В общем повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТО.

Для справки: После получения повестки нужно в течение 48 часов прийти в Центр комплектования. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

Обновлено: После обеда 31 января Сапожко сообщил, что уже посетил военкомат

Прямая речь Сапожко: "Сообщаю, что в военкомат я прибыл уже сегодня (31 января – ред.) и повторно прошел сверку учетных данных. Поэтому, приказ наших военных выполнил".