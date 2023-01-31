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В Росії є люди, з якими дуже легко працювати – керівник ГУР 

Альона Мазуренко Вівторок, 31 січня 2023, 14:21
КИРИЛО БУДАНОВ, GETTY IMAGES

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на території Росії є люди, з якими легко працювати і які розуміють, що країна має бути іншою.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Буданов вважає, що Кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі.

Пряма мова: "На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей".

Керівник розвідки повторив, що російський диктатор Володимир Путін невиліковно хворий на рак і має численних двійників: "Це відкрите питання, чи це справжній Путін зараз".

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Теми: розвідкаРосія
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