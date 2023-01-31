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В России есть люди, с которыми очень легко работать – руководитель ГУР 

Алена МазуренкоВторник, 31 января 2023, 13:21
В России есть люди, с которыми очень легко работать – руководитель ГУР 
КИРИЛЛ БУДАНОВ, GETTY IMAGES

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что на территории России есть люди, с которыми легко работать и которые понимают, что страна должна быть другой.

Источник: The Washington Post

Детали: Буданов считает, что Кремлю стоит опасаться коллаборационистов в своей среде.

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Прямая речь: "На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей".

Руководитель разведки повторил, что российский диктатор Владимир Путин неизлечимо болен раком и имеет многочисленных двойников: "Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас".

Темы: БудановразведкаРосcиявойна
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