Защитники за сутки уничтожили 5 лодок с российскими ДРГ

По меньшей мере 5 легкомоторных лодок с российскими диверсионно-разведывательными группами уничтожили украинские защитники за минувшие сутки в районе островов в устье Днепра.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра.

За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника".