Защитники за сутки уничтожили 5 лодок с российскими ДРГ
Вторник, 31 января 2023, 14:52
По меньшей мере 5 легкомоторных лодок с российскими диверсионно-разведывательными группами уничтожили украинские защитники за минувшие сутки в районе островов в устье Днепра.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно Генштаб: "Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра.
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника".
ВИДЕО ДНЯ