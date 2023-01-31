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Защитники за сутки уничтожили 5 лодок с российскими ДРГ

Ирина БалачукВторник, 31 января 2023, 14:52
Фото иллюстративное из Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления

По меньшей мере 5 легкомоторных лодок с российскими диверсионно-разведывательными группами уничтожили украинские защитники за минувшие сутки в районе островов в устье Днепра.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра.

За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника".

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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