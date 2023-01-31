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30 тысяч для военных: с 1 февраля изменится порядок выплат

Алена МазуренкоВторник, 31 января 2023, 13:58
30 тысяч для военных: с 1 февраля изменится порядок выплат
фото: Генштаб

С 1 февраля для военнослужащих, которые находятся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняют задач на востоке, юге или севере страны, отменят дополнительную месячную выплату в 30 тысяч гривен. В то же время, военным планируют поднять зарплату.

Источник: совместное заявление Сил безопасности и обороны страны, сайт Минобороны, информированные собеседники УП

Дословно заявление: "Боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае.

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То же самое касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов ВУЗов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий".

Детали: Изменится подход к выплате 30 тысяч грн. Ее отменят для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий.

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В то же время, собеседники УП уточнили, что выплаты в 30 тысяч грн сохранят для военных, которые выполняют задачи востоке, юге и севере страны. В частности, для тех, кто находится в материально-техническом обеспечении, и тому подобное. 

Кроме того, военнослужащим планируют увеличить размер месячной зарплаты, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен.

Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен.

Порядок выплат денежного вознаграждения меняется с 1 февраля 2023 года.

Такое решение в совместном заявлении военных аргументируют необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установлением справедливой финансовой награды для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.

Ведь сейчас все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительные 30 тыс. гривен: "Вместе с тем бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты - 30 тысяч гривен".

Отмечается, что теперь эти выплаты "напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют".

Таким образом, военные, в зависимости от специфики боевых задач и места своего пребывания, будут получать:

  • Передовая: зп +100 тысяч за боевые задачи;
  • Передовая-тыл, юг, север: зп +30 тысяч грн выплаты;
  • Все остальные: зп.

Темы: Вооруженные силызарплатывойнагосбюджет
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