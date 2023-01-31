Мобілізований переселенець зливав ФСБ секретні дані: СБУ затримала "агентів проникнення"

Служба безпеки України затримала "агентів проникнення" ФСБ РФ, які "зливали" ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба прокуратури Сумщини

Деталі: За даними слідства, 32-річний переселенець, який від початку війни проживав на Сумщині, з листопада 2022 року був мобілізований на період воєнного стану.

Проходячи службу в роті забезпечення на посаді водія, чоловік систематично відвідував місця дислокації українських військових, зокрема й на сході України.

Підтримуючи проросійські ідеї, він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ, відтак через месенджер пересилав йому гугл-координати місць розташування військовослужбовців Збройних сил України та складів з боєприпасами, збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано "вивчав" систему охорони військового об’єкта.

Після передислокації на територію Донецької області, щоб уникнути викриття, зібрані дані агент пересилав своєму 46-річному товаришу, який передавав їх куратору з ФСБ.

На сході України його цікавили місця базування і маршрути переміщення бойових підрозділів ЗСУ в районах Слов’янська і Краматорська.

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Його поплічник отримав відповідний інструктаж і розпочав розвідувати місця базування підрозділів Сил оборони у причорноморському регіоні. Насамперед він намагався виявити склади з артилерійським озброєнням та боєприпасами українських військ. Для цього об’їжджав місцевість і приховано спостерігав за українськими об’єктами.

Обидва зловмисники передавали зібрані відомості агресору через закриті канали зв’язку у вигляді електронних координат з детальним описом прилеглої місцевості.

Крім цього вони постійно підшукували "однодумців" для їхнього подальшого залучення до негласної співпраці з ФСБ. У "зоні особливої уваги" були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах на півдні та сході України.

Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей 30 січня 2023 року.

У них вилучено мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Затриманим уже повідомлено про підозру в наданні представникам країни-агресора допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану, вчиненій за попередньою змовою, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Довідково: Агент проникнення - людина, яка після вербування отримує завдання проникнути в якусь структуру, в цьому випадку - до лав ЗСУ.