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Мобилизованный переселенец сливал ФСБ секретные данные: СБУ задержала "агентов проникновения"

Валентина РоманенкоВторник, 31 января 2023, 15:24
фото прокуратуры и СБУ

Служба безопасности Украины задержала "агентов проникновения" ФСБ РФ, которые "сливали" врагу позиции ВСУ и вербовали новых информаторов.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба прокуратуры Сумщины

Детали: По данным следствия, 32-летний переселенец уроженец Харьковщины, который с начала войны проживал в Сумской области, с ноября 2022 года был мобилизован на период военного положения.

Проходя службу в роте обеспечения в должности водителя, мужчина систематически посещал места дислокации украинских военных, в том числе и на востоке Украины.

Поддерживая пророссийские идеи, он вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ и через мессенджер пересылал ему гугл-координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил Украины и складов с боеприпасами, собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто "изучал" систему охраны военного объекта.

После передислокации на территорию Донецкой области, чтобы избежать разоблачения, собранные данные агент пересылал своему 46-летнему товарищу, который передавал их куратору из ФСБ.

На востоке Украины завербованного интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.

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Его приспешник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений Сил обороны в причерноморском регионе. Прежде всего он пытался обнаружить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск. Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за украинскими объектами.

 

Оба злоумышленника передавали собранные сведения агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием прилегающей местности.

Кроме этого они постоянно подыскивали "единомышленников" для их дальнейшего привлечения к негласному сотрудничеству с ФСБ. В "зоне особого внимания" были бывшие военные и женщины, которые проживали в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

Контрразведчики Службы безопасности задержали обоих предателей на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений 30 января 2023 года.

У них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности. Задержанным уже сообщено о подозрении в предоставлении представителям страны-агрессора помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения, совершенной по предварительному сговору, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: Агент проникновения - человек, который после вербовки получает задание проникнуть в какую-то структуру, в этом случае - в ряды ВСУ.

Темы: СБУ
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