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Україна прагне покарати кожного воєнного злочинця, але це виклик для світового правосуддя - WP

"Українська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 14:44
Україна прагне покарати кожного воєнного злочинця, але це виклик для світового правосуддя - WP
Фото ілюстративне

Покарання усіх винних окупантів у скоєнні воєнних злочинів в Україні стало викликом як для української системи правосуддя, так і для міжнародної.      

Джерело: стаття The Washington Post

Деталі: З початку повномасштабного вторгнення Росії Офіс генпрокурора повідомив про більш ніж 67 тисяч можливих воєнних злочинів, скоєних окупантами. Йдеться як про крадіжки майна, так і про катування, вбивства, зґвалтування, депортацію українських дітей до Росії та безперервні ракетні удари по українській інфраструктурі.

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Кількість повідомлень про злочини очевидно зростатиме, коли українці продовжать звільняти окуповані території.

Юристи, з якими поспілкувалося видання, наголошують, що це величезна кількість справ, "яка перевантажила б будь-яку судову систему в будь-якій країні світу". Проте генеральний прокурор України Андрій Костін пообіцяв розслідувати всі ці справи і передати до суду ті з них, щодо яких буде зібрано достатньо доказів.

Дослівно WP: "Війна в Україні надає безпрецедентну можливість перевірити на міцність міжнародну систему правосуддя, яка почала формуватися після Другої світової війни".

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Деталі: Окрім великої кількості злочинів проблемою також є велика кількість доказів, які слід опрацювати. Сучасні технології уможливили нові способи документування злочинів – "від відео, розміщених у соціальних мережах російськими та українськими солдатами, до супутникових знімків, які розкривають закономірності навмисних атак на цивільні об'єкти".

Видання пише, що міжнародний інтерес до спроб притягнути винних до відповідальності надзвичайно великий, а масштаби справ "перевершують лише судові процеси над нацистськими воєнними злочинами, що відбулися після Другої світової війни".

Міжнародний кримінальний суд уже направив в Україну свою найбільшу команду, в країну ринули адвокати та правозахисні групи, а Організація Об'єднаних Націй та європейські уряди розпочали розслідування. Проте, як вказали виданню експерти-юристи, "існує ризик, що всі зусилля будуть обтяжені великою кількістю справ, дублюванням розслідувань, а також лазівками і протиріччями все ще недосконалої міжнародної судової системи".

Зокрема, за їхніми словами, все частіше виникає питання, чи є можливість притягнути до відповідальності найвищих посадових осіб, які несуть загальну відповідальність за війну, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу за зразком створених для переслідування воєнних злочинів у Руанді та колишній Югославії.

ОГП вже має більше 600 підозрюваних, включаючи міністрів, генералів і членів російської Думи, які голосували за війну, і які можуть бути притягнуті до відповідальності за злочин агресії.

Дослівно: "Але спеціальний трибунал має бути схвалений або Радою Безпеки ООН, де Росія має право вето, або Генеральною Асамблеєю ООН, де неясно, чи зможе Україна отримати більшість голосів…".

Передісторія: Ще в травні 2022 року Суд на Полтавщині засудив до 11 років і 6 місяців ув’язнення двох російських військових, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювати цивільні райони Харківщини.

Теми: судРосіявійна
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