Украина стремится наказать каждого военного преступника, но это вызов для мирового правосудия - WP

Наказание всех виновных оккупантов в совершении военных преступлений в Украине стало вызовом как для украинской системы правосудия, так и для международной.

Источник: статья The Washington Post

Детали: С начала полномасштабного вторжения России Офис генпрокурора сообщил о более чем 67 тысячах возможных военных преступлений, совершенных оккупантами. Речь идет как о кражах имущества, так и о пытках, убийствах, изнасилованиях, депортации украинских детей в Россию и непрерывных ракетных ударах по украинской инфраструктуре.

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Количество сообщений о преступлениях очевидно будет расти, когда украинцы продолжат освобождать оккупированные территории.

Юристы, с которыми пообщалось издание, отмечают, что это огромное количество дел, "которое перегрузило бы любую судебную систему в любой стране мира". Однако генеральный прокурор Украины Андрей Костин пообещал расследовать все эти дела и передать в суд те из них, по которым будет собрано достаточно доказательств.

Дословно WP: "Война в Украине предоставляет беспрецедентную возможность проверить на прочность международную систему правосудия, которая начала формироваться после Второй мировой войны".

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Детали: Кроме большого количества преступлений проблемой также является большое количество доказательств, которые следует обработать. Современные технологии сделали возможным новые способы документирования преступлений - "от видео, размещенных в социальных сетях российскими и украинскими солдатами, до спутниковых снимков, которые раскрывают закономерности умышленных атак на гражданские объекты".

Издание пишет, что международный интерес к попыткам привлечь виновных к ответственности чрезвычайно велик, а масштабы дел "превосходят только судебные процессы над нацистскими военными преступлениями, произошедшие после Второй мировой войны".

Международный уголовный суд уже направил в Украину свою самую большую команду, в страну хлынули адвокаты и правозащитные группы, а Организация Объединенных Наций и европейские правительства начали расследование. Однако, как указали изданию эксперты-юристы, "существует риск, что все усилия будут отягощены большим количеством дел, дублированием расследований, а также лазейками и противоречиями все еще несовершенной международной судебной системы".

В частности, по их словам, все чаще возникает вопрос, есть ли возможность привлечь к ответственности высших должностных лиц, которые несут общую ответственность за войну, в том числе президента России Владимира Путина.

Украина настаивает на создании специального трибунала по образцу созданных для преследования военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии.

ОГП уже имеет более 600 подозреваемых, включая министров, генералов и членов российской Думы, которые голосовали за войну, и которые могут быть привлечены к ответственности за преступление агрессии.

Дословно: "Но специальный трибунал должен быть одобрен либо Советом Безопасности ООН, где Россия имеет право вето, либо Генеральной Ассамблеей ООН, где неясно, сможет ли Украина получить большинство голосов...".

Предыстория: Еще в мае 2022 года Суд на Полтавщине приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух российских военных, Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые обстреливали гражданские районы Харьковщины.