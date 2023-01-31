Хабар у 2 мільйони: ВАКС не зміг засудити урядовця і посадив його співучасника

Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі фіндиректора субпідрядної організації, який допомагав чиновнику Кабміну отримати хабар у 2 млн грн.

Джерело: пресслужба ВАКС, "Центр протидії корупції"

Дослівно: "Фіндиректора субпідрядної організації визнано винуватим у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі 2 000 000 грн, яка вимагалась за підписання актів за наслідками проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщення КМУ".

Деталі: За даними ЦПК, щодо чиновника уряду суд зупинив провадження у липні, оскільки обвинувачений мобілізований до лав ЗСУ.

За даними джерел УП, мова йде про Ігоря Новосела, який обіймав посаду начальник управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну.

Судом було встановлено, що Новосел не може брати участь у судових засіданнях, оскільки "виконує завдання за межами дислокації військової частини". А його участь через відеозв'язок нібито неможлива через відсутність технічних засобів, а також ризик того, що він може видати таємну інформацію.

Нагадаємо: За підозрою в отриманні хабаря у 2 млн грн Новосела затримали на початку лютого 2020 року. Але вже 20 лютого він вийшов з СІЗО після внесення застави у розмірі 1 млн 552 грн.